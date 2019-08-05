Требуется программист Front-end, то есть разработчик пользовательских интерфейсов. Это вакансия не на постоянной основе, срок работы ограничивается сроком выполнения проекта (примерно 2 месяца работы). Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года. ...
Битрикс24 облако, обслуживание и настройка бизнес процессов
В рамках технической поддержки действующего корпоративного портала нужно выполнить ряд задач. Работа идет в трекере planfix Задачи подробно описаны и курируются менеджером проектов.
1. Настройка назначения источника трафика по utm-меткам
2. Автозаполнение реквизитов компании при введении названия.
3. Настроить несколько бизнес процессов.
4. Создать реестр входящих писем и договоров
5. Настроить работу IP телефонии
Постановкой задач занимается профессиональный тимлидер.
Оплата по факту за сделанные задачи два раза в месяц.
Требования к исполнителю:
- Прямой разработчик, а не менеджер со своей командой
- Знание облачной версии Битрикс24
- Ответственность
- Присутствие на связи в рабочее время
- Возможность принимать входящие звонки на свой мобильный телефон
- Общаться в Телеграмм
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