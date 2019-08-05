Битрикс24 облако, обслуживание и настройка бизнес процессов

В рамках технической поддержки действующего корпоративного портала нужно выполнить ряд задач. Работа идет в трекере planfix Задачи подробно описаны и курируются менеджером проектов.

1. Настройка назначения источника трафика по utm-меткам

2. Автозаполнение реквизитов компании при введении названия.

3. Настроить несколько бизнес процессов.

4. Создать реестр входящих писем и договоров

5. Настроить работу IP телефонии

Постановкой задач занимается профессиональный тимлидер.

Оплата по факту за сделанные задачи два раза в месяц.

Требования к исполнителю:

- Прямой разработчик, а не менеджер со своей командой

- Знание облачной версии Битрикс24

- Ответственность

- Присутствие на связи в рабочее время

- Возможность принимать входящие звонки на свой мобильный телефон

- Общаться в Телеграмм