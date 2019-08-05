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Подключить рассрочку от сбербанка на два сайта
Необходимо подключить модуль раасрочки на два сайта один сайт работает на UMI cms, второй на Open Cart. Детальную документацию по подключению модулей предоставлю.
Заявки фрилансеров
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