Добрый день ищу Web-программиста, Нужно внести небольшие правки на сайт (кнопки,промо-коды и т.д) для более подробной информации пишите.
Переделать программу flash в HTML
Есть проект на флеше http://prolexgroup.ru/test_rostov/
Нужно перевести его в формат html с сохранением примерной компоновки и дизайна.
Стопроцентного соответствия НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!
Укажите, пожалуйста, две цены: без адаптивной верстки и с ней.
Вопросы тестов содержится в текстовых файлах, пример блока "ПРОВЕРЬТЕ" в архиве.
Дополнительно нужно сделать функционал записи данных по результатам трех блоков (ЭКЗАМЕН, ТЕСТИРОВАНИЕ и ПРОВЕРЬТЕ). Достаточно будет записи в три текстовых файла на сервере:
1. дата/время
2. ip адрес
3. Количество верных ответов (в случае ЭКЗАМЕНА или ТЕСТИРОВАНИЯ) или процент риска (в случае ПРОВЕРЬТЕ)
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