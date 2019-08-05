Переделать программу flash в HTML

Есть проект на флеше http://prolexgroup.ru/test_rostov/

Нужно перевести его в формат html с сохранением примерной компоновки и дизайна.

Стопроцентного соответствия НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!

Укажите, пожалуйста, две цены: без адаптивной верстки и с ней.

Вопросы тестов содержится в текстовых файлах, пример блока "ПРОВЕРЬТЕ" в архиве.

Дополнительно нужно сделать функционал записи данных по результатам трех блоков (ЭКЗАМЕН, ТЕСТИРОВАНИЕ и ПРОВЕРЬТЕ). Достаточно будет записи в три текстовых файла на сервере:

1. дата/время

2. ip адрес

3. Количество верных ответов (в случае ЭКЗАМЕНА или ТЕСТИРОВАНИЯ) или процент риска (в случае ПРОВЕРЬТЕ)