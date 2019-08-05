Правки WP Woocomerce

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Необходимы правки в урлах с магазином на вукомерсе и плагином Polylang.  

Не работают корректно мультиязычные урлы в категориях товаров, в товарах и обычных страницах работает все корректно 

Жду предложений, в целом работы по WP WC много.

WordPress
6 лет назад
semenovdima
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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