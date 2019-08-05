Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок147 просмотров

Здравствуйте.

Нужна доработка сайта gde-bytovki.ru - реализовать каталог Продажи и Аренды бытовок. Одна бытовка может относиться или к продаже или к аренде, то не к двум одновременно. Отличия будут в оформлении плитки товаров, страницах товаров. 

От Вас ожидаю:

 - адекватные ЦЕНУ И СРОК (исходя из описанного), ЗАНЯТЫМ И ЛЮБИТЕЛЯМ НАХАПАТЬ ЗАЯВОК НЕ ПИСАТЬ!!!

- Не новичок в WP

- Доводите работку до конца

От нас - своевременная  проверка работы на баги в десктопе и мобильной версии и расчет.

WordPress
6 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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