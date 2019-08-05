Доработка сайта на Wordpress

Здравствуйте.

Нужна доработка сайта gde-bytovki.ru - реализовать каталог Продажи и Аренды бытовок. Одна бытовка может относиться или к продаже или к аренде, то не к двум одновременно. Отличия будут в оформлении плитки товаров, страницах товаров.

От Вас ожидаю:

- адекватные ЦЕНУ И СРОК (исходя из описанного), ЗАНЯТЫМ И ЛЮБИТЕЛЯМ НАХАПАТЬ ЗАЯВОК НЕ ПИСАТЬ!!!

- Не новичок в WP

- Доводите работку до конца

От нас - своевременная проверка работы на баги в десктопе и мобильной версии и расчет.