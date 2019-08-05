Получение данных с крипто-бирж через Websocket API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок130 просмотров

Доброго понедельничка!

Нужно получать список торгов по валютным парам (авторизация не нужна) с бирж: hitbtc, kucoin, gate 

Некоторые данные нужно будет заносить в бд mysql. 

Более подробно раскрою нюансы и детали в личной беседе. Нужны люди с опытом работы с криптобиржами, с сокетами.

MySQL
6 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров