Исправить работу плагина с миниатюрами (Вордпресс)

1. Требуется починить плагин для Вордпресс(мультисайт), который берет первую(или указанную) картинку из записи и подставляет ее в миниатюру к этой записи. (Картинки лежат не в стандартной папке Вордпресса)

Если картинки нет, плагин берет ее из папки рандомно /wp-content/uploads/ ... /

Т.к. в записях могут быть мелкие картинки(смайлики и т.п.) был предусмотрен доп. чекбокс "Минимальный размер" - поле для задания мин. размера картинки. Если картинка меньше, заданного размера, то картинка берется не первая, а вторая, третья... из поста. Если картинок нет вообще - берем ее из папки рандом.

Сейчас плагин работает на одном сайте, на другом не работает.

Нужно выяснить причину и исправить.

Первичная переписка только тут, далее скайп.

Оплата БС или по факту(после сдачи).

Дальнейшая платная поддержка/доработка. Если не можете обеспечить - не подавайте заявку!

Если Вы знакомы с парсерами, можете работать с API, владеете PHP - укажите дополнительно.

Алкоголики и прочие - проходите мимо.

Если Вас может не быть на связи более 2--3х дней - не подавайте заявку.