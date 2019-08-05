Необходима автоматизированная система, позволяющую работать с прайс-листами поставщиков, объединять их, проставлять необходимую наценку по каждой группе товара (или товару), выгружать объединенный прайс-лист в ЯМ, загружать актуальную информацию по наличию и ценам на наш сайт, возможно ...
Исправить работу плагина с миниатюрами (Вордпресс)
1. Требуется починить плагин для Вордпресс(мультисайт), который берет первую(или указанную) картинку из записи и подставляет ее в миниатюру к этой записи. (Картинки лежат не в стандартной папке Вордпресса)
Если картинки нет, плагин берет ее из папки рандомно /wp-content/uploads/ ... /
Т.к. в записях могут быть мелкие картинки(смайлики и т.п.) был предусмотрен доп. чекбокс "Минимальный размер" - поле для задания мин. размера картинки. Если картинка меньше, заданного размера, то картинка берется не первая, а вторая, третья... из поста. Если картинок нет вообще - берем ее из папки рандом.
Сейчас плагин работает на одном сайте, на другом не работает.
Нужно выяснить причину и исправить.
Первичная переписка только тут, далее скайп.
Оплата БС или по факту(после сдачи).
Дальнейшая платная поддержка/доработка. Если не можете обеспечить - не подавайте заявку!
Если Вы знакомы с парсерами, можете работать с API, владеете PHP - укажите дополнительно.
Алкоголики и прочие - проходите мимо.
Если Вас может не быть на связи более 2--3х дней - не подавайте заявку.
Выбранный исполнитель
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