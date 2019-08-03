Перепысывать Sitemap

Ув. коллеги, есть проект https://clck.ru/HRVtJ по адресу сайт.ру/sitemap.xml вываливается все ссылки, на проекте планируется более 100 000 ссылок, по этому необходима разделить файл в следующем порядке.

Задание по Sitemap

1. В файле сайт/sitemap.xml должен быть ссылки которые указывается в файле Home.php и ссылки к 7 .xml файлам.

1.1. Товары сайт/sitemap.xml?&product.xml или как будет правильно ссылки делаем как должно быть а в ней будет:

1.1.1. сайт/sitemap.xml?&product-1.xml, сайт/sitemap.xml?&product-2.xml и т.к в каждый из этих файлов должен быть товары не более 500 шт.

1.2. Категории и подкатегории сайт/sitemap.xml?&category.xml

1.3. Бренды сайт/sitemap.xml?&brand.xml в ней должен быть ссылки к пункту 1.3.1.

1.3.1. сайт/sitemap.xml?&brand-1.xml, сайт/sitemap.xml?&brand-2.xml и т.к в каждый из этих файлов должен быть бренды не более 500 шт.

1.4. Вендоры сайт/sitemap.xml?&vendor.xml в ней должен быть ссылки к пункту 1.4.1.

1.4.1. сайт/sitemap.xml?&vendor-1.xml, сайт/sitemap.xml?&vendor-2.xml и т.к в каждый из этих файлов должен быть Вендоры не более 500 шт.

1.5. Блог новостей сайт/sitemap.xml?&blog.xml в ней должен быть ссылки к пункту 1.5.1.

1.5.1. сайт/sitemap.xml?&blog_view-1.xml, сайт/sitemap.xml?&blog_view-2.xml и т.к в каждый из этих файлов должен быть новости которые админи или модераторы добавляют не более 500 шт.

1.6. Блог вендоров сайт/sitemap.xml?&vendor_blog.xml в ней должен быть ссылки к пункту 1.6.1.

1.6.1. сайт/sitemap.xml?&vendor_blog-1.xml, сайт/sitemap.xml?&vendor_blog-2.xml и т.к в каждый из этих файлов должен быть Вендоры не более 500 шт.

1.7. Реквизиты вендоров сайт/sitemap.xml?&vendor_requisites.xml в ней должен быть ссылки к пункту 1.7.1.

1.7.1. сайт/sitemap.xml?&vendor_requisites-1.xml, сайт/sitemap.xml?&vendor_requisites-2.xml и т.к в каждый из этих файлов должен быть Вендоры не более 500 шт.

1.8. Прочие ссылки которые прописана будет в ручном режиме сайт/sitemap.xml?&other.xml

Нужен профф которые сам делает а не перекуп.