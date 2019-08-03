Нужно перевести сайт на https 1) Нужен человек с опытом (не хочется потерять трафик) 2) Укажите цену в рублях, скайп для связи
Система для автоматической регистрации на сайте https://www.e-konsulat
Система для автоматической регистрации на сайте https://www.e-konsulat
Существует проблема с очередью на национальную польскую визу для граждан Пакистана и Индии!
Нужна автоматизированая прога или скрипт, для постановки на очередь!
Заявки фрилансеров
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