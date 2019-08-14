Здравствуйте. Необходимо доработать личный кабинет и модуль отправки заявок, сайт на Joomla 3.9.4. Итак, что необходимо сделать в личном кабинете: 1. Возможность администратору сайта писать зарегистрированным пользователям сайта в личном кабинете. Зарегистрированные пользователи должны ...
Вкладка для сайта
Сделать вкладку с возможностью закрытия и восстановления.
Сделать аналогичную вкладку http://prntscr.com/onro09
Вот ссылка для копирования стилей.
https://egrp365.ru/map/?kadnum=77:08:0009005:1596
Внимание! Сделать без использования тяжелых скриптов и стилей.
Выбранный исполнитель
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