Вкладка для сайта

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Завершен3 заявки171 просмотр

Сделать вкладку с возможностью закрытия и восстановления.

Сделать аналогичную вкладку http://prntscr.com/onro09

Вот ссылка для копирования стилей.

https://egrp365.ru/map/?kadnum=77:08:0009005:1596

Внимание! Сделать без использования тяжелых скриптов и стилей.

6 лет назад
acsession
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

furashcka
Крылов 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$8
1 день
Евгений, после уточнения ТЗ выполнил все быстро и качественно. Приятно работать с профи. Рекомендую
все круто, оплата без задержек, приятно работать!

Заявки фрилансеров

furashcka
Крылов 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад