Подключить к форме капчу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки160 просмотров

В Google сервисе сам проект создан (ключи необходимые получены), скрипт подключён. Вам лишь нужно в файле подключить капчу (сама капча на сайте отображается, но не взаимодействует с формой).

В заявках укажите сразу Ваш Телеграм для связи.

6 лет назад
Grep
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров