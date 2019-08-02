Сайт на фреймворк CodeIgniter. Требуется ускорить загрузку мобильной версии по PageSpeed Insights
Доработка сайта Frontend
Доработка сайта в приложение задание
Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам
Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам
и заранее говорю спасибо вам за ваш отклик :
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Форма оплаты: WebMoney Qiwi Яндекс Деньги Перевод на Карту PayPal Оплата через сервис сайта
Заранее Спасибо всем и приятного и продуктивного вам дня!
Заявки фрилансеров
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