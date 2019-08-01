Предложить решение и запрограммировать оплату

То есть нужно не только запрограммировать, но и предложить оптимальное решение.

Ситуация такова: я неризедент РФ, но мне нужно получать оплату через сайт(продажа электронных версий моей книги) максимальным количеством способов. то есть необходимо подключить агрегатор оплаты, который доступен к использованию нерезедентом РФ. И чтобы могли доходить платежи со всего СНГ.

Пишите цены за программирование вашего решения и его возможности. Спасибо за внимание.