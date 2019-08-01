Создать каталог услуг для сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок181 просмотр

Необходимо создать каталог услуг для сайта на Wordpress по автомобильной тематике (чип-тюнинг)

Каталог должен состоять из трех вложенных выпадающих списков (есть сайт-аналог)

После выбора нужной услуги пользователь прикрепляет файл, до 10мб, без ограничений формата файла.

Данные для каталога имеются в виде Excel-таблицы.

Реализовать это всё нужно так, чтобы можно было вносить изменения в каталог через админку wordpress.

В настоящее время сделана попытка реализовать всё это через ContactForm7, но плагин не потянул 800 строк шорткодов.

Хотелось бы понять, как вы это предполагаете сделать - с помощью плагинов wordpress, или вручную будете кодить на php или заносить каталог в БД. Напишите об этом, когда будете откликаться на заявку.

Сайт-аналог: 

ecuware.com

Сроки - в течение 5-7 дней хотелось бы видеть результат.

Жду ваши предложения по срокам и бюджету.

PHPWordPress
6 лет назад
Yuproject
Юрий 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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