Доработки на движке оsCommerce

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок418 просмотров

Привет всем, мы переносим сайт на основе osCommerce с одного сервера на другой. Так вот, у нас появилась такая проблема, может её кто нибудь решить? На старом сервере стоит php-5.3 а на новом сервере стоят версии начиная с php-5.4 и там проблема в одной дерективы php "register_globals". Но данную функцию убрали в php начиная с версии 5.4.Кто может помочь?

Кроме этого, есть ещё ряд доработок, на этом же и других проектов на основе osCommerce. Работы примерно на 4-6 часов для разработчика,  который знаком с движком.

ТЗ пришлю по почте.

Оплата $50

PHP
6 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

denisanikin
Денис 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$50
1 день
Escrow
Всё отлично, работа идёт!
Всё отлично, тз чёткое, оплата вовремя

Заявки фрилансеров

denisanikin
Денис 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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