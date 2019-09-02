Доработки на движке оsCommerce

Привет всем, мы переносим сайт на основе osCommerce с одного сервера на другой. Так вот, у нас появилась такая проблема, может её кто нибудь решить? На старом сервере стоит php-5.3 а на новом сервере стоят версии начиная с php-5.4 и там проблема в одной дерективы php "register_globals". Но данную функцию убрали в php начиная с версии 5.4.Кто может помочь?

Кроме этого, есть ещё ряд доработок, на этом же и других проектов на основе osCommerce. Работы примерно на 4-6 часов для разработчика, который знаком с движком.

ТЗ пришлю по почте.

Оплата $50