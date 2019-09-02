Веб-разработка: сайты, скрипты, верстка. PHP, JavaScript, Wordpress, Opencart, Bitrix, Joomla, Drupal, ModX
Программирование и вёрстка сайтов, адаптивная вёрстка, доработка, написание модулей, скриптов, создание нестандартного функционала.
Администрирование и настройка веб-серверов. Настройка хостинга.
PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Symfony, jQuery, Bootstrap
CMS: Wordpress, Opencart, 1C Bitrix, Joomla, Drupal, ModX и другие, могу разобраться в чужом коде и самописных системах.
Опыт веб-разработки 20 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
PHP
Всё отлично, работа идёт!
Ответный отзыв
Всё отлично, тз чёткое, оплата вовремя