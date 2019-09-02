denisanikin

Денис denisanikin

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб-разработка: сайты, скрипты, верстка. PHP, JavaScript, Wordpress, Opencart, Bitrix, Joomla, Drupal, ModX

Программирование и вёрстка сайтов, адаптивная вёрстка, доработка, написание модулей, скриптов, создание нестандартного функционала.

Администрирование и настройка веб-серверов. Настройка хостинга.

PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS, Symfony, jQuery, Bootstrap

CMS: Wordpress, Opencart, 1C Bitrix, Joomla, Drupal, ModX и другие, могу разобраться в чужом коде и самописных системах.

Опыт веб-разработки 20 лет.

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Отзывы заказчиков

Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработки на движке оsCommerce
PHP
Всё отлично, работа идёт!
Всё отлично, тз чёткое, оплата вовремя
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