Внести правки на сайт, согласно ТЗ

Доброго времени суток! Интересует создание простенького компонента расписания для joomla 3. Задача – максимально упростить управление из админки, минимум лишнего. Компонент должен выводить расписание занятий в соответствии с готовым дизайном понедельно. Выводятся карточки с занятиями ...
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