Внести правки на сайт, согласно ТЗ

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Закрыт4 заявки207 просмотров

Добрый день! Нужен программист для внесения правок по ТЗ. Указывайте стоимость и сроки.

6 лет назад
zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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