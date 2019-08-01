Разработчик на cms OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок123 просмотра

Требуется разработчик с хорошим знанием кода для поддержания проектов на CMS Open Cart  

- правки в структуре БД  

- Работа с модулями  

- Формирование Фида 

- Автоматические обработки 

- Поиск и рефакторинг багованных частей кода

Opencart
6 лет назад
rodionlanovoy
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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