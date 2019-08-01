Разработчик на cms OpenCart

Лендинг vlek-rf.ru на modx. Есть пароли к хостингу и в админку. Есть адрес rf-vlek.ru, уже проделегирован. Сайт с ﻿vlek-rf.ru переместить на новый адрес (rf-vlek.ru). И сделать переадресацию со старого на новый. www и без ...