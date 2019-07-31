Разработка личного кабинета для партнера

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  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок188 просмотров

Требуется разработать админку для партнеров на Bootstrap 4 + Laravel.

ТЗ (незаконченное) - http://bit.ly/2kFaB7Y

От соискателя - стоимость часа работы и приблизительное количество часов на работу.

BootstrapLaravel
6 лет назад
playmaker178
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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