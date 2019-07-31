Правки на страницах

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Закрыт8 заявок178 просмотров

Здравствуйте! 

Нужно выполнить ряд небольших задач по тех.поддержке сайтов: 

1) Установить код метрики, настроить js цели (присвоить идентификаторы событиям) 

2) Внести мелкие правки верстки по страницам (подвинуть элемент, вывести в меню, заменить заголовок на div и прочее) 

3) Убрать битые ссылки 

4) Настроить турбо-страницы 

Просьба указать цену и сроки, в которые сможете выполнить. Спасибо!

JavaScript
6 лет назад
daniladubchenko
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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