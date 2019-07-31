Настроить чатбота в Manychat

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

Добрый день!

Есть необходимость разработать структуру в  Manychat небольшого бота, который проведет клиента по цепочке вопросов и выдаст определенный ответ и попросит его номер телефона! Если на какомто этапе человек не закончил свои ответы- то бот должен догнать цепочкой писем.

Ищу хорошего специалиста в Manychat

Всем хорошего дня.

6 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров