Парсинг постов с групп Фейсбука в телеграм группу

Есть аккаунт Фейсбука, он подписан в кучу групп. Есть лента Фейсбука только с этих групп.

Требуется реализовать бота который будет парсить эту ленту ( важно озаботиться так чтоб не заблокировали акк ). И выводить в группу в телеграм.

Или личный чат с ботом в телеграм.

Сразу предлагайте на чем реализовать парсер Фейсбука и насколько это решение будет затратным по деньгам.