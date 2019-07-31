Парсинг постов с групп Фейсбука в телеграм группу

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Есть аккаунт Фейсбука, он подписан в кучу групп. Есть лента Фейсбука только с этих групп. 

Требуется реализовать бота который будет парсить эту ленту ( важно озаботиться так чтоб не заблокировали акк ). И выводить в группу в телеграм. 

Или личный чат с ботом в телеграм. 

Сразу предлагайте на чем реализовать парсер Фейсбука и насколько это решение будет затратным по деньгам. 

6 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

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