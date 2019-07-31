Сейчас сайт работает на последней версии WP + модуль конструктора форм ARForms https://www.arformsplugin.com/documentation/field-types/ Форма довольно несложная в коде. Все блоки/поля имеют свой id Нужно вывести цену ...
Парсинг постов с групп Фейсбука в телеграм группу
Есть аккаунт Фейсбука, он подписан в кучу групп. Есть лента Фейсбука только с этих групп.
Требуется реализовать бота который будет парсить эту ленту ( важно озаботиться так чтоб не заблокировали акк ). И выводить в группу в телеграм.
Или личный чат с ботом в телеграм.
Сразу предлагайте на чем реализовать парсер Фейсбука и насколько это решение будет затратным по деньгам.
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