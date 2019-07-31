Доработать шаблон на Wordpress

Приобрел шаблон у Templatic его нужно немного переделать.

1. Исправить выбор категорий при подачи объявления.

2. Исправить вывод подкатегорий при просмотре объявлений.

------------------------------------------------------------------

Подробнее:

1. На данный момент при подаче объявления можно выбрать ВСЕ категории и подкатегории включая (Select Category и Select Sub Category) Смотреть тут.

Необходимо переделать чтобы пользователь мог выбрать только 1 категорию и 1 подкатегорию(причем подкатегории могут быть до 4 уровней, а может и больше.) Пока пользователь не выбирает основную категорию а затем последнюю конечную подкатегорию, следующий этап для него отображатся недолжен! Если пользователь выбирает (Select Category или Select Sub Category), следующий этап для него отображатся недолжен! Должно получиться что-то типо этого или этого

2. Необходимо доработать вывод подкатегорий. На данный момент отображаются все категорий и подкагории данных категорий (и родительские и дочернее) Смотреть тут. Нужно переделать чтобы пользователь увидел сначало под категории 1-го уровня затем при переходе (в одну из подкатгорий) отображаются подкатегории 2-го уровня если они есть ит.д

Должно получиться что-то типо этого или этого

------------------------------------------------------------------

p.s Данная логика должна отображатся на любых устройствах

Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. вопросам :

1. Сроки

2. Бюджет

3. Когда можете начать работу

4. Ваши вопросы по доработке

5. Вам интересно было поработать в дальнейшем над данным шаблоном