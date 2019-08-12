Wordpress вывести цену в форму и прикрутить оплату.

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Завершен6 заявок205 просмотров

Сейчас сайт работает на последней версии WP + модуль конструктора форм ARForms https://www.arformsplugin.com/documentation/field-types/

Форма довольно несложная в коде.

Все блоки/поля имеют свой id

Нужно вывести цену в форму и прикрутить оплату. 

ТЗ https://dropmefiles.com/grvvS

Жду от вас оценку цена/сроки. 

Работа по БС. 

WordPress
6 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$60
1 день
Escrow
Отличный исполнитель. Все быстро и надежно. Мои рекомендации!
Все супер, очень удобно работать с заказчиком. Все время на связи, оперативно отвечает, моментальная оплата. Однозначно рекомендую.

Заявки фрилансеров

TinBoyko
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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