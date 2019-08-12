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Wordpress вывести цену в форму и прикрутить оплату.
Сейчас сайт работает на последней версии WP + модуль конструктора форм ARForms https://www.arformsplugin.com/documentation/field-types/
Форма довольно несложная в коде.
Все блоки/поля имеют свой id
Нужно вывести цену в форму и прикрутить оплату.
ТЗ https://dropmefiles.com/grvvS
Жду от вас оценку цена/сроки.
Работа по БС.
Выбранный исполнитель
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