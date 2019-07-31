Здравствуйте, требуется доработать и исправить ошибки в фронте. Написан на vue.js + leaflet (картографический движок). Исполнитель должен быть в течении оговоренного периода времени на связи (скайп, телефон). Оплата по задачам или по комплксу задач. ...
Парсинг двух видов!
Добрый день.
Мне нужны парсинга:
1) Я указываю ссылки на сайты, и он парсит какую то информацию (предварительно интернет-магазины шин и дисков). Какие именно данные - это обсудим.
2) Я указываю ключевое слово/фразу, и он ищет через яндекс / гугл по этой фразе/слову (как обычный поиск), и начинает перебирать все результаты и парсит какую то информацию (к примеру телефон и email)
Начнем с малого.
Открыт к обсуждению!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходима помощь в настройке плагина на modx, seofilter. Т.е. имеется фильтр msearch2 (настроен и работает) и нужно, что бы при фильтрации плагин seofilter менял чпу в зависимости от того, как будет отфильтровано.Закрыт6 лет назад
Добрый день. Необходим специалист по не большой работе над калькулятором сайта. Калькулятор реализован, необходимо настроить отправку выбранных клиентом данных на почту. Работы на пару часов, максимум. Подробню ...Завершен6 лет назад
ТЗ https://cloud.mail.ru/public/LKJ1/5hsyNYkJu сделан на Yii PHP Framework необходимо сделать 5 доработок по ТЗВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Мобильная версия сайта + другие доработки Мобильная версия сайта + другие доработки Мобильная версия сайта + другие доработки Мобильная версия сайта + другие доработкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо чтоб заказы поступали с сайта на 1с Битрикс в систему CRM FrontPad http://frontpad.ru/ (их API: https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit ). Сам сайт: test.zakazplova.kz Пишите предложения по ценам и сроки. P.s. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Нужен небольшой плагин\функция WP который получит 10 фото из инсты по id пользователя и сохранит в папку. + шорт код в который будет подставляться id пользователя. + кеширование из настроек возможность задать ...Закрыт6 лет назад
Есть действующий интернет-магазинна движке VamShop. К нему дорисована адаптивная версия дизайна. Нужно соответственно натянуть её на сайт. Есть только PSD. Не рассматриваю исполнителей с датой реги один год и выполненными заказами по ...Закрыт6 лет назад
Есть сайт (интернет магазин) на Joomla + Virtuemart 3,13 000 товаров. Фильтры. Время ожидания при загрузки некэшированных страниц занимает от 4 до 20 секунд. Необходимо сократить этот параметр.Закрыт6 лет назад
Здравствуйте, описание того что нужно сделать в прикрепленном файле ниже, оставляйте заявки у кого есть опыт работы с Битрикс и кто сможет помочь, ну и собственно за какую цену и срок.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад