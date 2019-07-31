Парсинг двух видов!

Добрый день.

Мне нужны парсинга:

1) Я указываю ссылки на сайты, и он парсит какую то информацию (предварительно интернет-магазины шин и дисков). Какие именно данные - это обсудим.

2) Я указываю ключевое слово/фразу, и он ищет через яндекс / гугл по этой фразе/слову (как обычный поиск), и начинает перебирать все результаты и парсит какую то информацию (к примеру телефон и email)

Начнем с малого.

Открыт к обсуждению!