Разобрать и спарсить json

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Закрыт3 заявки129 просмотров

Нужен небольшой плагин\функция WP который получит 10 фото из инсты по id пользователя и сохранит в папку.

+ шорт код в который будет подставляться id пользователя.

+ кеширование

из настроек возможность задать кол-во записей\вывод описания ака\вывод основное фото.

без интерфейса в админке.

вот урл. https://www.instagram.com/instagram/?__a=1

WordPress
6 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров