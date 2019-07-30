Добработать ZOHO CRM

Сайт - https://pocket-mine.org В разделе "сёрфинг сайтов" был добавлен тестовый сайт с протоколом http, при его просмотре во фрейме ошибка, почему то он заменяет протокол http на https. Далее при просмотре самого сайта идёт таймер, ...
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