Настройка рассылки в публичные каналы Viber и Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки139 просмотров

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fudveThro6hrzKJo-Y9Nv6jg4koBx3-WEvtA5bpvN4A/edit?usp=sharing

Ваше видение, как это лучше сделать? Цена? Сроки?

6 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров