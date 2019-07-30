Есть PHP - программа, которую я запускаю у себя на OpenServer. Софт ищет нерабочие ссылки на сайте и меняет их на рабочие, рабочие ссылки берет из базы. Требуется дописать работу с некоторыми сайтами, ...
Настройка рассылки в публичные каналы Viber и Telegram
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fudveThro6hrzKJo-Y9Nv6jg4koBx3-WEvtA5bpvN4A/edit?usp=sharing
Ваше видение, как это лучше сделать? Цена? Сроки?
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