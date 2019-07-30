Необходимо на основе Wordpress (другие движки так же рассматриваются) собрать генератор печатных каталогов.

Задача:

Получение данных в базу из сторонней системы по средством Api (JSON);

Построение страницы каталога на основе шаблонов (для каждого каталога своя разметка), по сути - одна длинная страница с большим количеством блоков информации;

Генерация из единой страницы набора страниц для печати и сохранение в inDesign (или другой формат, который может быть открыт в InDesign для предпечатной подготовки).