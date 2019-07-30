Есть PHP - программа, которую я запускаю у себя на OpenServer. Софт ищет нерабочие ссылки на сайте и меняет их на рабочие, рабочие ссылки берет из базы. Требуется дописать работу с некоторыми сайтами, ...
Генератор печатных каталогов
Необходимо на основе Wordpress (другие движки так же рассматриваются) собрать генератор печатных каталогов.
Задача:
Получение данных в базу из сторонней системы по средством Api (JSON);
Построение страницы каталога на основе шаблонов (для каждого каталога своя разметка), по сути - одна длинная страница с большим количеством блоков информации;
Генерация из единой страницы набора страниц для печати и сохранение в inDesign (или другой формат, который может быть открыт в InDesign для предпечатной подготовки).
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