Нужен квалифицированный JS разработчик на постоянной основе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок621 просмотр

От разработчика требуется разобраться в чужом js коде и выполнять примерно следующие задачи:

1. Доработка видеоплеера на базе videojs фреймворка;

2. Доработка VPAID модуля для показа видеорекламы на базе Google IMA SDK;

3. Доработка форматов показа видеорекламы на базе Yandex SDK;

4. Помощь в реализации проекта по онлайн стриммингу торрентов, тк в проекте тоже есть js составляющие.

Преимуществом будет еще знание php и Yii фреймворка.

Условия:

Хороший оклад + премии по результатам;

Удаленная работа.

JavaScriptPHPYii
6 лет назад
AVA171274
49 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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