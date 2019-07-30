Редактирование шаблона сайта (bitrix)

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Закрыт4 заявки125 просмотров

На сайт установлен модуль бонусной системы. Модуль настроен. Нужно только сделать небольшие правки в шаблоне сайта и шаблоне письма о заказе.

6 лет назад
alex28742
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров