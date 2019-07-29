Прикрутить фильтр с ползунком цены на woocommerce

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Закрыт13 заявок169 просмотров

Всё предельно просто. Нужен фильтр ползунок цены в шаблоне с выводом товаров.

http://prntscr.com/olpoou вот пример того как должен выглядеть, стилизация не обязательна.

Предпочтение отдаю цене и срокам.

WooCommerce
6 лет назад
ravlexx
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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