На существующем проекте необходима проверка кода Yii 2.0 и починка функционала. Просьба писать только с опытом работы на Yii 2.0 и рекомендациями. Спасибо.
Прикрутить фильтр с ползунком цены на woocommerce
Всё предельно просто. Нужен фильтр ползунок цены в шаблоне с выводом товаров.
http://prntscr.com/olpoou вот пример того как должен выглядеть, стилизация не обязательна.
Предпочтение отдаю цене и срокам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт на Modx Revo рабочий. Есть страница, уже сверстанная и рабочая, но там все данные хранятся в шаблоне. Нужно сделать так, чтобы можно было редактировать всю информацию на странице с помощью TV параметров или добавлением ...Завершен6 лет назад
2000 страниц по 30 анкет на странице, в исходном коде страницы есть данные и нужно собрать базу по ним: Страна: Город: Фамилия: Имя: Номер телефона: Ссылка на анкетку:Завершен6 лет назад
- $29
НАСТРОЙКА ОПЛАТЫ С САЙТА по api (по инструкции). Подробности в личку. Оплата по выполнении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать бота который будет накручивать подписчиков, ставить лайки, возможно делать дочитывания. В этой теме не силен, предлагайте, будем обсуждатьВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно получить данные из html формы сайта и передать их в файл getform.php В файле: - отправить эти данные POST запросом с помощью curl на указанный URL - получить ответ от сервера ...Завершен6 лет назад
Необходим специалист для подключения платежных систем. Автоматизация вывода средств. Консультация. Обязательный опыт. Сеть с онлайн-казино и игровых букмекеров. (т.е. своя специфика). Только для понимающий людей.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Коллеги нужен фронт разработчик виджетов для amocrm на один проект с дальнейшим сотрудничеством Ищу индивидуальных разработчиков или разработчиков из вашей компании на аутсорсинг В виджете будет - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: Обновить Joomla с версии 2.5.28 до последней. Модулей немного. Цена: ДоговорнаяВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо написать скрипт калькулятора с выгрузкой полученных данных в Excel. ТЗ в приложении, подробности в лс. Интересует стоимость и сроки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад