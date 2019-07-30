Сайт на Modx Revo рабочий. Есть страница, уже сверстанная и рабочая, но там все данные хранятся в шаблоне. Нужно сделать так, чтобы можно было редактировать всю информацию на странице с помощью TV параметров или добавлением ...
PHP. Помочь с отправкой POST-запросов в cURL
Нужно получить данные из html формы сайта и передать их в файл getform.php
В файле:
- отправить эти данные POST запросом с помощью curl на указанный URL
- получить ответ от сервера и
- если ответ содержит положительные данные, то сохранить данные формы в файл и сделать редирект на страницу ok.php
- если ответ содержит отрицательные данные, то не сохранять данные формы и сделать редирект на страницу notok.php
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