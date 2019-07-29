Необходимо сопровождение и обслуживание действующих 11 сайтов и CRM Bitrix24 (действующая)

Срок выполнения задач минимальный

Это наш основной сайт https://iqrus.ru Для ознакомления специфики нашей деятельности. Там сейчас видео не на своих местах...нынешний программист не может их загрузить в соответствующие блоки, уже более двух недель, поэтому ищем другого специалиста. Остальные сайты у нас для сокращения конкуренции, большинство из них одностраничные, только анкета-заявка