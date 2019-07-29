Дописать проект на yii2 , админка-автоматизация процессов. В данный момент проект имеет основную структуру. (Админ панель / db / большая часть по функционалу) Опыт разработки на PHP + MySQL ...
CRM Bitrix24
Необходимо сопровождение и обслуживание действующих 11 сайтов и CRM Bitrix24 (действующая)
Срок выполнения задач минимальный
Это наш основной сайт https://iqrus.ru Для ознакомления специфики нашей деятельности. Там сейчас видео не на своих местах...нынешний программист не может их загрузить в соответствующие блоки, уже более двух недель, поэтому ищем другого специалиста. Остальные сайты у нас для сокращения конкуренции, большинство из них одностраничные, только анкета-заявка
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