Помощь с телеграмм ботом

Добрый день, вчера бот перестал работать, не отвечает на сообщения, но после того как я подключил его к другому боту, стал отвечать, после этого я вернул настройки на прежние и теперь когда я пишу в новом боте комманды, он отвечает в старом, не могу понять в чём дело