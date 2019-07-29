Помощь с телеграмм ботом

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Закрыт5 заявок223 просмотра

Добрый день, вчера бот перестал работать, не отвечает на сообщения, но после того как я подключил его к другому боту, стал отвечать, после этого я вернул настройки на прежние и теперь когда я пишу в новом боте комманды, он отвечает в старом, не могу понять в чём дело

6 лет назад
xerox9456
Андрей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Не внёс платёж! Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад