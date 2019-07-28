Доделка и запуск сайта

Нужно написать плагин под Wordpress. тут т3 https://docs.google.com/document/d/1T4CVnGTXI7qVKfCT90r9omhderdi-4aLqxrZ2UCKhSc/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ ...