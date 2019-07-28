Доделка и запуск сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок177 просмотров

Нужно дописать сайт( прописать ссылки, описание, взаимодействие с инстаграмм и ваатсап) и запустить его.

6 лет назад
a_balu
Руслан 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров