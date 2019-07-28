Разгадать, какой редирект стоит на сайте

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Закрыт12 заявок167 просмотров

Добрый день! есть полный url сайта и код сайта, на нём стоит редирект.Нужно определить где он в коде и как конкретно срабатывает.

6 лет назад
farmel
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

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