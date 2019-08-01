Несколько правок на Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок243 просмотра

Надо внести несколько правок на Wordpress + Woocommerce:

1) http://test1.tline.biz/brendy/# - бренды поправить (буквы) чтобы работали как тут http://test6.vsemesta.net/brands

2) доделать меню в мобильной версии http://test1.tline.biz/

должно быть как тут http://test6.vsemesta.net

то есть чтобы ссылка загружалась при клике на пункт меню, если он последний в иерархии.

а то сейчас вообще нет ссылок в мобильном меню.

Бюджет небольшой, оплата по факту Вебмани или Яндекс.

Пишите кто свободен.

Потом сообщите что где меняли, перенесу на основной сайт.

WooCommerceWordPress
6 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

IT_LEADER
Максим 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад
$13
2 дня
Escrow
Все нормально получилось как и планировал, спасибо!
Отличный заказчик! Всегда на связи. Четкая постановка задачи. Моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

IT_LEADER
Максим 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад