Несколько правок на Woocommerce

Надо внести несколько правок на Wordpress + Woocommerce:

1) http://test1.tline.biz/brendy/# - бренды поправить (буквы) чтобы работали как тут http://test6.vsemesta.net/brands

2) доделать меню в мобильной версии http://test1.tline.biz/

должно быть как тут http://test6.vsemesta.net

то есть чтобы ссылка загружалась при клике на пункт меню, если он последний в иерархии.

а то сейчас вообще нет ссылок в мобильном меню.

Бюджет небольшой, оплата по факту Вебмани или Яндекс.

Пишите кто свободен.

Потом сообщите что где меняли, перенесу на основной сайт.