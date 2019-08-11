Вордпресс - убрать вывод фильтров с главной страницы

Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com Тематика проекта Гемблинг Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать ...