Вордпресс - убрать вывод фильтров с главной страницы

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок262 просмотра

Страница главной категории: Со страницы родительской категории (самой главной) убрать фильтры слева. В подкатегория фильтры оставить не тронутыми. 

СМС - Вордпресс

WordPress
6 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

ulitvinov
Юрий 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$4
1 день
Escrow
Большое спасибо за профессиональный подход и быстрое исполнение. Подход к задаче ответственный. Реализовано все быстро и в соответствии с ТЗ. Рекомендуем как компетентного и пунктуального специалиста. Работа на 5 по 5-ти бальной шкале.
Отличное ТЗ, всегда на связи, оплата сразу после выполнения и проверки

Заявки фрилансеров

ulitvinov
Юрий 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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