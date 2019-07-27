Ищу специалиста по веб безопастности

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки194 просмотра

Требуется специалист по веб безопастности, для удаления уязвимостей с сайта (он на laravel).

(в заявке опишите пожалуйста ваш опыт)

Laravel
6 лет назад
uiuxm
Олег 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров