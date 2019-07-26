Wordpress программист создать раздел Отзывы на сайте (ACF)

Имеется сайт (ссылка) стоматологической клиники, на нем уже создан кастомный тип записей Отзыв (используется в разделе Акции - там можно их увидеть). Необходимо создать страницу со списком всех отзывов с фильтром по услугам. Фильтр реализовать через группы. Пагинация не нужна. Примерный скетч страницы прилагаю вместе с ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1EK_DtEZSxKmrfd...

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