Здравствуйте! Необходимо разработать аналог сайта (см. скриншот) на Wordpress. Просьба указывать сроки и стоимость. Требуется полная копия + парсинг контента. p.s. Ищу программиста для постоянного сотрудничества.
Wordpress программист создать раздел Отзывы на сайте (ACF)
Имеется сайт (ссылка) стоматологической клиники, на нем уже создан кастомный тип записей Отзыв (используется в разделе Акции - там можно их увидеть). Необходимо создать страницу со списком всех отзывов с фильтром по услугам. Фильтр реализовать через группы. Пагинация не нужна. Примерный скетч страницы прилагаю вместе с ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1EK_DtEZSxKmrfd...
Приступить нужно прямо сейчас. Если вы не свободны прямо сейчас и не можете сразу приступить, не откликайтесь на заказ. Так же не откликайтесь на заказ, если нет возможности поработать сегодня и в эти выходные. Указывайте свой логин в Telegram для связи, срок и сумму.
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