Алгоритм на js

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Есть проект на vuejs в нем рабочая область svg.  

На ней есть объекты c свойствами:  

const object = { left: 200, top: 300: width: 200: height: 300 }  

Объектов на странице может быть сколько угодно, новые создаются при 2м клике на область.  

Нужно:  

Реализовать алгоритм связи между объектами. (В файле смотреть демо)  

При перетаскивании объектов связи меняются и не должны пересекаться. Если со стороны одна связь, то она по центру объекта начинается.

Так же над линией должен быть текст. В общем все как на странице выше.  

Перетаскивание, создание уже есть.

JavaScript
6 лет назад
parxomenkotaras
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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