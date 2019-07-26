Алгоритм на js

Есть проект на vuejs в нем рабочая область svg.

На ней есть объекты c свойствами:

const object = { left: 200, top: 300: width: 200: height: 300 }

Объектов на странице может быть сколько угодно, новые создаются при 2м клике на область.

Нужно:

Реализовать алгоритм связи между объектами. (В файле смотреть демо)

При перетаскивании объектов связи меняются и не должны пересекаться. Если со стороны одна связь, то она по центру объекта начинается.

Так же над линией должен быть текст. В общем все как на странице выше.

Перетаскивание, создание уже есть.