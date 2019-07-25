Зачистить проект от рекламы платформы на котором сделан сайт OSClass

Всем привет, у нас есть проект на бесплатном движке osclass. Задача состоит в том, чтобы полностью убрать все ссылки, изображения и названия которые отправляют на osclass или любые упоминания об этом.

Скрыть (с возможностью возврата) установку плагинов

Изучить все вы можете тут. Мы использовали шаблон EVA

Скрипт вы можете посмотреть тут: https://osclass.pro

Скачать тут: https://osclass.pro/faq-items/skachat-besplatnyj-skript-doski-obyavlenij-osclass/

Документация разработчика тут: https://osclass.pro/dokumentaciya/