Требуется программист WordPress - адаптация шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок163 просмотра

Требуется опытный программист для адаптации шаблона под конкретную тематику сайта.

Цена обсуждается при знакомстве.

В ответах обязательно указывайте скайп или телеграмм-ник *в работе обязательно устное общение.

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WordPress
6 лет назад
ivan_barabanov
Барабанов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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