Разработать парсер авито

$158
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка434 просмотра

Необходимо разработать скрипт для парсинга номеров с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Необходимо разработать скрипт для парсинга номеров с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python Необходимо разработать скрипт для парсинга номеров с сервиса авито. Используемые технологии: C#, Selenium, возможно Python

PythonSelenium
6 лет назад
stepan001
Степан 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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