Спарсить товары с интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок177 просмотров

Требуется с определенного интернет магазина спарсить каталог товаров в наш магазин на битриксе.

Необходимо сохранить всю структуру категорий каталога.

Данные товаров, которые нужно парсить: название, цена и характеристики. 

Товаров примерно 80к. Без прокси не выйдет, сервер блочит запросы. Прокси отдельно оплатим.

6 лет назад
KubaBuba
Дмитрий 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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