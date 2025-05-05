Изменить PHP и MySql сайта Bitrix на последние версии

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Закрытнет заявок117 просмотров

Сайт на Bitrix. Необходимо:

Обновить версию PHP с 5.3.27 на 7.3.7

Обновить версию MySql с5.5.25 на 8.0

MySQLPHP
6 лет назад
nikaso1
Ника 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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