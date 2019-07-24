Парсинг сайта

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Закрыт5 заявок187 просмотров

Здравствуйте!

Нужно перенести все экскурсии с учетом категорий с сайта https://азбука-экскурсий(точка)рф/ на http://supportp25.temp.swtest.ru/

 

В карточке экскурсии должны сохраниться все необходимые поля в соответствии с сайтом-источником (напр, тип экскурсии, продолжительность, место встречи, даты и т.д. ) + изображения и полное описание

6 лет назад
pavelseo
Павел 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров