Требуется опытный Laravel программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок223 просмотра

На удаленную работу нужен опытный Laravel программист. 

Задачи:

поддержка и добавление нового функционала в web-проект.

Требования

- ответственность

- хорошее знание Laravel и большой опыт программирования на PHP

- умение писать тесты

- умение работать с REST API

Мы предоставим всю документацию и код, а так же программиста, который работает с проектом.

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LaravelPHP
6 лет назад
tincap
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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