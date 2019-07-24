Требуется опытный Laravel программист

На удаленную работу нужен опытный Laravel программист.

Задачи:

поддержка и добавление нового функционала в web-проект.

Требования

- ответственность

- хорошее знание Laravel и большой опыт программирования на PHP

- умение писать тесты

- умение работать с REST API

Мы предоставим всю документацию и код, а так же программиста, который работает с проектом.

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