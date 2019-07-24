Правки по сайту на Laravel

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Закрыт8 заявок205 просмотров

https://dev.sportsmap.lv/

Ищем специалиста на долгосрочное сотрудничество, один наш Laravel разработчик загружен просто.  

Сколько будут стоить эти правки?

Laravel
6 лет назад
stegailoilya
64 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров